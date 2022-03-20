Глава Минфина Белоруссии: Речи о переходе на российский рубль не идет

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Белоруссия не планирует переходить на российский рубль. Об этом в воскресенье, 20 марта, заявил глава Минфина республики Юрий Селиверстов. Однако он отметил, чо на сегодняшний день существует задача использовать национальные валюты во взаимной торговле с Российской Федерацией.

Ранее в СМИ появились предположения, что Минск в скором времени перейден на российский рубль.

— Та ситуация, которая сейчас развивается, многих подстегнет к тому, чтобы уйти от доллара, — передает РИА Новости слова Селиверстова.

20 марта стало известно, что погашение Белоруссией обязательств по российским госкредитам отсрочено на пять-шесть лет. Часть освободившихся средств будет направлена на поддержку тех секторов, которые позволят улучшить взаимную торговлю.

В пятницу, 11 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу в Москве. В ходе разговора главы государств обсудили ход украинско-российских переговоров.

В ноябре прошлого года Путин и Лукашенко на заседании Высшего госсовета подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все союзные программы, одобренные в сентябре.