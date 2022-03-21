Появились кадры с места крушения пассажирского Boeing в Китае

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Появились первые видеокадры с места крушения пассажирского самолета Boeing авиакомпании China Eastern. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщили на китайском телевидении.

На видео можно наблюдать клубы дыма, при этом на кадрах не видно обломков самолета. Пожар, начавшийся после падения самолета, разрастается.

Boeing, по предварительным данным, упал в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района — в горной местности в уезде Тэн. На данный момент на месте работают спасатели, там начался пожар.

До этого сообщалось, что пассажирский самолет упал на юге Китая. На борту судна находились 133 человека, информации о погибших пока нет.

3 марта стало известно, что скончался пилот самолета МиГ-21 LanceR, пропавшего в среду, 2 марта, на территории Румынии.

Ранее пресс-служба МО Румынии сообщила, что вертолет IAR 330-Puma, который отправился на поиски пропавшего самолета, потерял связь с контрольной вышкой и потерпел крушение. В результате случившегося погибли пять членов экипажа и двое спасателей.

Обстоятельства произошедшего расследуются комиссией Генштаба ВВС и Военной прокуратурой.