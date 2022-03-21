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Суд приговорил Эдварда Била к 1,2 года колонии за ДТП в центре Москвы

Елена Самойлова

Происшествия
Суд приговорил Эдварда Била к 1,2 года колонии за ДТП в центре Москвы
Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Столичный суд приговорил Эдварда Била к одному году и двум месяцам колонии. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 21 марта, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, пресненский районный суд приговорил Била к одному году и двум месяцам лишения свободы. При этом он будет на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Бил взят под стражу в зале суда. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

18 марта столичная прокуратура требовала назначить блогеру аналогичное наказание, но срок лишения свободы составлял год и четыре месяца.

17 марта стало известно, что суд оставил без изменений меру пресечения Эдварду Билу по делу о ДТП на Смоленской площади.

Авария с участием Била произошла 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Машина блогера на большой скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

В середине лета Пресненский суд приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы за ДТП. Согласно приговору, он не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 08:00 следующих суток, выезжать за пределы Москвы и региона и изменять место постоянной прописки, не уведомив об этом контролирующий орган.

Кроме того, суд назначил блогеру дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на три года.

Бил рассказал журналистам, что заплатил в пользу Марии Артемовой 11 миллионов рублей. В эту сумму вошла и оплата ее лечения.

В сентябре пострадавшая в аварии с Билом простила его. Потерпевшая отметила, что каждому человеку свойственно ошибаться, поэтому она приняла извинения блогера. В настоящий момент женщина передвигается с помощью инвалидной коляски.

Позже Эдвард Бил сжег свое водительское удостоверение, записав это на камеру. Таким образом он попытался поставить точку в истории с аварией, произошедшей в центре столицы.

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