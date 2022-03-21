Житель Новой Москвы прописал в своем доме более 500 мигрантов

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Россия, Москва, поселение Краснопахорское Карта всех событий

В Новой Москве полицейские задержали мужчину, который зарегистрировал в своем доме более пятисот мигрантов. Об этом в понедельник, 21 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ТиНАО.

По предварительным данным, 31-летний москвич за определенную сумму регистрировал мигрантов из южных регионов РФ в своем доме в поселении Краснопахорском. Примечательно, что ни хозяин, ни прописанные 539 человек по адресу не проживали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной регистрации.

— В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, — рассказали в пресс-службе ведомства.

5 марта сотрудники полиции провели проверку распределительного центра одного из сетевых магазинов в Подмосковье. По итогам рейда более двадцати мигрантов были привлечены к ответственности за незаконный труд.