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Пушилин заявил о нескольких тысячах солдат нацбатов в Мариуполе

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин заявил о нескольких тысячах солдат нацбатов в Мариуполе
Фото: Администрация президента РФ

Несколько тысяч бойцов украинских националистических батальонов до сих пор находятся в Мариуполе. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Пока можно говорить, что еще несколько тысяч представителей нацбатов там сконцентрированы. Основной их укрепрайон — завод «Азовсталь». Говорить, что уже завтра или послезавтра это все закончится и город Мариуполь будет полностью безопасным, к сожалению, не приходится, — заявил он.

Глава ДНР в эфире телеканала «Россия 1» также подчеркнул, что большинство жителей города не знают о существовании гуманитарных коридоров.

20 марта Минобороны России объявило об открытии гуманитарных коридоров из Мариуполя с 10:00 21 марта — как в восточном, так и в западном (по согласованию с Киевом) направлениях. С 10:00 до 12:00 предлагается организовать выход из города украинских военных и иностранных наемников. Солдаты должны выходить без оружия, в таком случае им обещают сохранить жизни. После этого должен начаться выпуск из города мирного населения. Для сопровождения гуманитарной операции Минобороны также приглашает представителей ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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