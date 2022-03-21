Депутат МГД Козлов: Система долгосрочных контрактов оградит сферу ЖКХ Москвы от санкционного давления

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Развитие структуры долгосрочных контрактов позволит московской системе ЖКХ сгладить давление антироссийских санкций. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщил депутат Мосгордумы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

По его словам, решить данную проблему можно будет с помощью импортозамещения материалов, оборудования и техники для сферы ЖКХ.

— Жилищно-коммунальное хозяйство — это та сфера, которая затрагивает буквально каждого человека. И условиях санкционного давления необходимо обеспечить бесперебойную работу всех городских служб, а также проведение как текущего, так и капитального ремонта. Развитие долгосрочных контрактов, о которых заявил мэр Москвы Сергей Собянин, будет одним из наиболее эффективных механизмов загрузки предприятий, обеспечит гарантированный спрос, а значит, и стабильность во всех сферах снабжения, — цитирует Козлова агентство городских новостей «Москва».

Ранее депутат Мосгордумы подчеркивал, что санкции не сумеют повлиять на программу капитального ремонта жилых домов, поскольку на стройках используются исключительно отечественные материалы. По его словам, производство стройматериалов — та отрасль, в которой велика степень импортозамещения.

Также Козлов рассказал о деталях запрета на выброс бытовой техники и компьютеров в мусорные контейнеры. Он отметил, что это коснется лишь юридических лиц и предпринимателей.