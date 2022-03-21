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Зеленский предложил провести референдум по вопросам из переговоров с РФ

Юлия Курганова

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Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский предложил провести референдум по вопросам из переговоров с РФ
Фото: vk/vladimir_zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности, по ДНР, ЛНР и Крыму решались на референдуме.

— Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум. Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, — приводит его слова в понедельник, 21 марта, издание «Общественное», передает РИА Новости.

21 марта на Украине раскрыли подробности нового раунда переговоров с Россией. Они продолжались полтора часа.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия объявила Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.

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