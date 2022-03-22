Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спасатели не нашли тел пассажиров разбившегося в Китае Boeing

Георгий Соланович

В мире
Спасатели не нашли тел пассажиров разбившегося в Китае Boeing
Фото: Pixabay

Спасатели пока не обнаружили ни погибших, ни выживших пассажиров разбившегося на юге Китая Boeing 737. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили на центральном телевидении КНР.

По сообщениям поисково-спасательной группы, 22 марта в 4:50 по московскому времени рабочие нашли обломки воздушного судна.

— Однако пропавших без вести пока не обнаружено, — заявили сотрудники службы спасения.

Поиски пассажиров продолжаются, но их осложняет горная местность, передает РИА Новости.

21 марта пассажирский самолет Boeing авиакомпании China Eastern упал на юге Китая. На борту судна находились 133 человека. Авиалайнер, предположительно, упал в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района — в горной местности в уезде Тэн. На данный момент на месте работают спасатели, там начался пожар.

Позже появились первые видеокадры с места крушения пассажирского самолета. На видео можно наблюдать клубы дыма, при этом на кадрах не видно обломков самолета. Пожар, начавшийся после падения самолета, разрастается.

Читайте также:
падение Китай Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Премия «летающей крысы»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Все мнения
О проекте