Спасатели не нашли тел пассажиров разбившегося в Китае Boeing

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Спасатели пока не обнаружили ни погибших, ни выживших пассажиров разбившегося на юге Китая Boeing 737. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили на центральном телевидении КНР.

По сообщениям поисково-спасательной группы, 22 марта в 4:50 по московскому времени рабочие нашли обломки воздушного судна.

— Однако пропавших без вести пока не обнаружено, — заявили сотрудники службы спасения.

Поиски пассажиров продолжаются, но их осложняет горная местность, передает РИА Новости.

21 марта пассажирский самолет Boeing авиакомпании China Eastern упал на юге Китая. На борту судна находились 133 человека. Авиалайнер, предположительно, упал в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района — в горной местности в уезде Тэн. На данный момент на месте работают спасатели, там начался пожар.

Позже появились первые видеокадры с места крушения пассажирского самолета. На видео можно наблюдать клубы дыма, при этом на кадрах не видно обломков самолета. Пожар, начавшийся после падения самолета, разрастается.