В Кремле выступили против идеи Зеленского о референдуме по условиям мирных переговоров

Фото: Администрация президента РФ

Референдум на Украине по условиям мирных переговоров нежелателен, так как обсуждение на публике политических нюансов навредит процессу и затянет его. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности, по ДНР, ЛНР и Крыму решались на референдуме.

— Украина — это суверенное государство, и какие-то внутригосударственные процедуры там должны быть. Но помимо этого есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленней и менее содержательно, чем нам хотелось бы, — заявил он.

Песков также добавил, что возможность проведения референдума после формирования пакета предложения двух сторон будут обсуждать переговорщики. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что дипломаты РФ уже давно передали украинской стороне проекты документов, но Киев ответил не на все.

— Очередь за нашими украинскими визави, — передает слова Пескова РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента объяснил антироссийскую истерию на Западе. По его словам, в связи с нарастающей русофобией на Западе международное право практически не работает, что ограничивает Россию в вопросах защиты своих граждан за рубежом.