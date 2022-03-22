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Появились с фото с места происшествия, где мужчину придавило кузовом КамАЗа

Елена Самойлова

Происшествия
Появились с фото с места происшествия, где мужчину придавило кузовом КамАЗа
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Остаповский проезд Карта всех событий

Кадры с места происшествия, где водитель КамАЗа во время осмотра автомобиля раздавил мужчину, опубликовала столичная прокуратура во вторник, 22 марта.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

Мужчину придавило опустившимся кузовом КамАЗа в то время, пока водитель осматривал машину. В результате пострадавший погиб на месте происшествия. Подробности случившегося уточняются.

20 марта стало известно, что человек погиб под колесами проезжающего автомобиля, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте на западе Москвы.

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