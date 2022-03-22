Появились с фото с места происшествия, где мужчину придавило кузовом КамАЗа

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Остаповский проезд Карта всех событий

Кадры с места происшествия, где водитель КамАЗа во время осмотра автомобиля раздавил мужчину, опубликовала столичная прокуратура во вторник, 22 марта.

1/3 Фото: Прокуратура Москвы 2/3 Фото: Прокуратура Москвы 3/3 Фото: Прокуратура Москвы

Мужчину придавило опустившимся кузовом КамАЗа в то время, пока водитель осматривал машину. В результате пострадавший погиб на месте происшествия. Подробности случившегося уточняются.

20 марта стало известно, что человек погиб под колесами проезжающего автомобиля, пытаясь перебежать дорогу в неположенном месте на западе Москвы.