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Фонтанный комплекс на Манежной площади начали промывать перед открытием сезона

Араз Салехов

Город
Фонтанный комплекс на Манежной площади начали промывать перед открытием сезона
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

В столице начали промывать фонтанный комплекс на Манежной площади. Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Уточняется, что сотрудники городских служб перед стартом сезона еще раз проверят все системы, а также при необходимости проведут ремонтные работы.

— Приступили к промывке фонтанного комплекса на Манежной площади, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

Ранее стало известно, что в Москве готовят почти 195 километров открытых русел малых рек и ручьев к пропуску весеннего паводка. В ходе работ столичные службы усилят контроль пропускной способности открытых русел рек и ручьев, а также водосточной сети в период паводка для оперативного беспрепятственного пропуска талых вод.

В Москве 21 марта приступили к промывке Лефортовского тоннеля. В ходе работ специалисты задействуют тоннелемоечные и поливомоечные машины.

В начале месяца городские службы приступили к промывке дорожно-транспортной инфраструктуры. В общей сложности коммунальные службы очистили почти 90 тысяч дорожных знаков и информационных щитов вдоль дорог.

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