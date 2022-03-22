Шольц призвал к более широким переговорам России и Украины

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Германия считает, что переговорам России и Украины следует выйти за нынешние рамки. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц во вторник, 22 марта.

— Нам нужны прямые переговоры между Россией и Украиной, которые шли бы дальше того, что у нас есть на сегодняшний. Вы знаете, что украинский президент очень хочет прямых переговоров с Путиным, — сказал политик.

Ситуация требует возможности договориться о мире, приводит слова Шольца РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.