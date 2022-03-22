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Песков рассказал, в каком случае Россия применит ядерное оружие

Иван Юминов

Общество
Песков рассказал, в каком случае Россия применит ядерное оружие
Фото: Администрация президента РФ

Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 22 марта.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.

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