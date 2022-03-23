Румыния получила сообщение о минировании самолета Москва — Стамбул

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Истребители ВВС Румынии сопроводили воздушное судно авиакомпании Turkish Airlines, которое выполняло рейс по маршруту Москва — Стамбул, из-за предупреждения о минировании лайнера. Об этом сообщили во вторник, 22 марта, в Министерстве национальной обороны Румынии.

— Самолеты ВВС Румынии выполнили новую миссию в воздушном пространстве страны по перехвату и сопровождению гражданского самолета, выполнявшего рейс Turkish Airlines из Москвы в Стамбул, после получения гражданскими органами управления воздушным движением предупреждения о заложенной бомбе на борту самолета, — сказано в сообщении ведомства в соцсети Facebook***, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc**.

Уточняется, что истребители поднялись в воздух в 17:58 (16:58 по московскому времени) и сопровождали самолет до 18:24 (17:24 по московскому времени), пока он не покинул воздушное пространство страны, сообщает ТАСС.

22 марта в аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» двух самолетов, выполняющих рейсы из Москвы в Белград и Бишкек. Уточняется, что в общей сложности за день поступило четыре аналогичных сообщения. На данном этапе воздушная гавань работает в штатном режиме. Досмотр самолетов будет проведен на месте прибытия.

*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

***Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.