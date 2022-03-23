Облитая кислотой бывшим парнем в Домодедове девушка останется без глаза

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Облитую кислотой бывшим возлюбленным девушку в Домодедове перевели в столичную больницу. Врачи диагностировали у нее химический ожог четвертой степени. Сильно пострадало лицо, волосистая часть головы, руки и ноги.

Также в результате ожога у 26-летней женщины пострадал правый глаз, который спасти медики уже не смогут. Врачи готовят ее к нескольким операциям, сообщает РЕН ТВ.

21 марта в подмосковном Домодедове неизвестный мужчина плеснул серной кислотой в девушку и молодого человека. Брызги попали также на проходившего рядом подростка. Все трое были госпитализированы, у мужчины и женщины диагностировали химические ожоги лиц, у мальчика — кистей рук.

Позже стало известно, что прокуратура Московской области взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту нападения.