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В России за сутки выявили 26 826 случаев коронавируса

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 26 826 случаев коронавируса
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в России выявили 26 826 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 23 марта, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Там также уточнили, что за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 429 пациентов, 5109 человек были госпитализированы в медицинские учреждения.

В России за сутки выявили 26 826 случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели после перенесенной инфекции 70 622 граждан, говорится в сообщении на портале.

В стране завершилась волна заболеваемости, которая была вызвана «омикрон»-штаммом, так как у значительной части россиян выработался иммунитет к этому варианту COVID-19. Биолог предположил, когда новая волна коронавируса придет в Россию.

Врач Денис Прокофьев дал прогноз относительно дальнейшего развития пандемии коронавируса в России. Он призвал россиян не радоваться отмене масочного режима и большинства ограничений, так как вирус еще присутствует в человеческой популяции.

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