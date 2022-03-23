В МИД Китая заявили о невозможности исключения РФ из G20

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Ни одна страна — участница «большой двадцатки» G20 не имеет прав лишить Россию возможности участвовать в форуме. Об этом в среду, 23 марта, сообщил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

— G20 — это главный форум международного экономического сотрудничества, и Россия является его важным членом. Ни один член «Большой двадцатки» не имеет права лишать членства другую страну, — передает слова дипломата РИА Новости.

До этого сообщалось, что США обсуждают со своими союзниками возможность исключения РФ из «Группы двадцати». Россия, как отмечается, уже не может вести бизнес в мировом сообществе и международных институтах.

17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась комментировать возможность исключения России из G20.

15 марта глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что Польша способна заменить Россию в составе G20. По его словам, данный вопрос появляется не только в польской, но и в международной дискуссии.

10 марта Российская Федерация отказалась участвовать в Совете Европы. В документе российского дипломатического ведомства сказано, что недружественные РФ страны Европейского союза и НАТО злоупотребляют абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), а также продолжают разрушать его и гуманитарно-правовое пространство в Европе.