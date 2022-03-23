Депутат МГД стал первым в мире парламентарием, участвовавшим в заседании из космоса

Фото: duma.mos.ru

Герой России, депутат Московской городской думы (МГД) Олег Артемьев впервые в истории принял участие в заседании столичного парламента из космоса. Об этом сообщается на сайте МГД.

Артемьев поприветствовал коллег с борта Международной космической станции и высказал свое мнение относительно проекта закона города Москвы «О внесении изменений в статью 11 Закона города Москвы от 5 сентября 2001 года № 38 «О наградах и почетных званиях города Москвы».

Он отметил, что ему неоднократно доводилось общаться с людьми с космической орбиты, однако в заседании Мосгордумы он участвует из космоса впервые.

— Мы с вами сегодня создаем уникальный прецедент. Такого еще не было в истории, ни в одном парламенте планеты и даже в просторах галактики!, — заявил депутат.

Он поддержал предложение учредить в столице звание — почетный работник информационных технологий и связи города Москвы. Герой России назвал это хорошим способом подчеркнуть нужность и важность для города «айтишников». Он добавил, что у молодых работников в этой сфере может появиться «профессиональная цель, ради достижения которой не нужно никуда переезжать».

До этого сообщалось, что комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению одобрила учреждение в Москве нового почетного звания — «Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы». Для этого необходимо внести изменения в городской Закон «О наградах и почетных званиях города Москвы».