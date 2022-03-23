Андрей Бочкарев: Ведутся пусконаладочные работы в новом здании в составе ТПУ «Нижегородская»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Горьковское направление Московской железной дороги, станция Нижегородская Карта всех событий

Входящий в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нижегородская» объединенное здание эксплуатационного персонала (ОЗЭП) находится на высокой стадии строительной готовности. Об этом в среду, 23 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строительно-монтажные работы в ОЗЭП в составе ТПУ «Нижегородская» завершены. Идет пусконаладка инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения — пожарной сигнализации, вентиляции, дымоудаления, кондиционирования и диспетчеризации, — рассказал он.

По словам заммэра, также в настоящее время идет процесс интеграции в транспортную систему управления метро и МЦК. Одновременно ведется передача помещений ГУП «Московский метрополитен» и устранение замечаний служб эксплуатации, добавил он.

Бочкарев напомнил, что ТПУ ввели в 2020 году вместе со станцией метро «Нижегородская», которая объединила Некрасовскую и Большую кольцевую линии метро. Вместе с этим специалисты оборудовали пересадку на одноименную платформу МЦК по принципу «сухие ноги».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что открытие нового ОЗЭП с распределительным уровнем для пассажиров является следующим этапом развития этого ТПУ. Он отметил, что теперь жители и гости столицы смогут оперативно и комфортно пересесть с метро и МЦК на станцию Нижегородская Горьковского направления МЖД, которая войдет в новый центральный диаметр МЦД-4.

Кравцов пояснил, что новое здание включает пассажирскую зону, а также помещения для персонала служб метрополитена и РЖД. Генеральный директор холдинга добавил, что развитие ТПУ будет продолжаться. В частности, будет благоустроена и озеленена часть прилегающих территорий.

Накануне Бочкарев сообщил, что работы по строительству станции Петровско-Разумовская на первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) завершены на 25 процентов.