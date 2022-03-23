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В Минобороны заявили об уничтожении двух комплексов «Точка-У» близ Киева

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны заявили об уничтожении двух комплексов «Точка-У» близ Киева
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский ракетные войска и авиация за последние 24 часа уничтожили 97 военных объектов Украины. Об этом в среду, 23 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— Среди них две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У» в промышленной зоне на северной окраине Киева, — добавил он.

Конашенков подчеркнул, что ВС РФ также уничтожили восемь зенитных ракетных комплексов, в том числе шесть «Буков-М1», один С-300 и одну боевую машину ЗРК «Оса», десять командных пунктов, восемь артиллерийских орудий и три станции артиллерийской разведки, произведенные в странах НАТО, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что ВС России во вторник вечером высокоточным морским оружием уничтожили крупный арсенал ВСУ в нескольких километрах от города Ровно на Украине. Кроме того, всего с начала спецоперации на Украине ВС России уничтожили 184 украинских самолета и вертолета, 246 беспилотников, 189 зениток, 1558 танков и других бронемашин, 156 установок реактивной системы залпового огня и 624 артиллерийских установки и миномета.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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