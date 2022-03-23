«Россия богата на таланты»: Песков призвал не драматизировать отъезд российских звезд за рубеж
Не стоит огорчаться отъезду некоторых российских звезд за рубеж, РФ «богата на таланты». Об этом в среду, 23 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Все-таки Россия богата на таланты, богата на звезды, и отъезд одной или даже нескольких звезд не нужно излишне драматизировать, — заявил он.
Песков также подчеркнул, что отъезд одной или нескольких знаменитостей никак не изменит общую картину. Более того, происходящее — «не главное».
Пресс-секретарь президента РФ резюмировал, что звезды должны нести людям искусство, а в данной ситуации поступить «лучшим образом», передает RT.
До этого Песков выразил надежду, что не поддерживающие спецоперацию россияне начнут ориентироваться в потоках западной лжи и «поймут, что происходит». Отмечается, что более 75 процентов россиян поддерживают проведение спецоперации и одобряют действия президента РФ Владимира Путина.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.