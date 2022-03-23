Цена газа в Европе поднялась до 1350 долларов за тысячу кубометров

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Стоимость газа в Европе поднялась почти до 1350 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 23 марта.

Рост цен произошел на фоне поручения президента РФ Владимира Путина принимать оплату за топливо в рублях, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам в рублях. Об этом стало известно в среду, 23 марта. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения. По словам Путина, изменения будут распространяться только на валюту платежа — ее изменят на российский рубль. Российский лидер также попросил правительство уведомить «Газпром» о необходимости внести изменения в действующие контракты.

До этого цены на газ в Европе вновь обновили исторический максимум на фоне желания многих стран отказаться от поставок российского сырья. 7 марта в моменте фьючерсы достигали отметки 3900 долларов на спотовом (поставка прямо сейчас) рынке за 1000 кубометров.