Россия утратит статус участницы Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября

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Российская Федерация утратит статус участницы Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в Европейском суде по правам человека.

— Российская Федерация перестает быть Высокой договаривающейся стороной конвенции с 16 сентября 2022 года, — говорится в заявлении.

10 марта Российская Федерация отказалась участвовать в Совете Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России. В документе российского дипломатического ведомства сказано, что недружественные РФ страны Европейского союза и НАТО злоупотребляют абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ), а также продолжают разрушать его и гуманитарно-правовое пространство в Европе.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.