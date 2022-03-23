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Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы

Араз Салехов

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Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В стенах Московской городской думы депутаты утвердили 15 членов Общественной палаты столицы IV созыва. Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента в среду, 23 марта.

В частности, в списке избранных членов представлены председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух и политолог, официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов. Председатель комиссии МГД по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников сообщил, что в Мосгордуму 14 марта внесли проект постановления об утверждении членов Общественной палаты города Москвы.

— Проектом предлагается утвердить членами Общественной палаты Москвы 15 человек. <…> Все предложения общественные организации направляли в адрес комитета общественных связей города Москвы. КОС провел проверку представленных некоммерческими организациями документов и не выявил обстоятельств, препятствующих членству в Общественной палате у данных кандидатов, — цитирует Семенникова агентство городских новостей «Москва».

Ранее депутат Людмила Гусева заявила, что увеличение адресной социальной поддержки москвичей — своевременная и необходимая мера, которая поддержит горожан в кризисной ситуации. По ее словам, в поддержке нуждаются граждане, потерявшие работу или кормильца, в случае снижения дохода ниже прожиточного минимума у семей с детьми или при чрезвычайных происшествиях.

Депутат МГД Александр Козлов считает, что в столичной системе ЖКХ необходимо развивать структуры долгосрочных контрактов. Координатор проекта «Школа грамотного потребителя» уверен, что подобная инициатива позволит сгладить давление антироссийских санкций.

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