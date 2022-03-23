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Курс доллара снизился до 97,74 рубля 23 марта

Полина Долганова

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Курс рубля
Экономика
Курс доллара снизился до 97,74 рубля 23 марта
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Курс доллара снизился до 97,74 рубля в среду, 23 марта. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Таким образом, стоимость одного доллара упала на 5,81 рубля.

Курс евро, в свою очередь, составил 108,01 рубля, то есть снизился на 6,49 рубля.

До этого Банк России решил возобновить торги на Мосбирже 24 марта 33 акциями, которые входят в индекс биржи. По бумагам установят запрет коротких продаж. Об этом говорится в сообщении регулятора. Торги на срочном рынке контрактами на индекс биржи и отдельные акции будут проведены с 10:00 до 14:00 по московскому времени.

23 марта президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что РФ не будет принимать оплату за поставки газа в долларах и евро и перейдет к расчетам в рублях. Он добавил, что Россия не остановит поставки газа в другие страны и будет выполнять контрактные соглашения. По словам Путина, изменения будут распространяться только на валюту платежа — ее изменят на российский рубль. Российский лидер также попросил правительство уведомить «Газпром» о необходимости внести изменения в действующие контракты.

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