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Эксперты предположили, что иностранные компании находятся в России в «режиме ожидания»

Виктория Храменкова

Экономика
Эксперты предположили, что иностранные компании находятся в России в «режиме ожидания»
Фото: depositphotos

Отказ многих иностранных компаний от освобождения площади на рынке офисной недвижимости может говорить о том, что они не торопятся покидать Россию. Эксперты предположили, что сейчас компании находятся в «режиме ожидания».

— Несмотря на громкие заявления об уходе с российского рынка, зарубежные компании не спешат отказываться от арендуемых в Москве и других городах площадей, — пишет газета «Известия».

Кроме этого, гендиректор консалтинговой компании R&B Consulting Карина Карповцева добавила, что ряд крупных участников (так, например, Dell и Microsoft) — остаются на местах «до прояснения ситуации».

Около половины россиян ожидают возвращения ушедших из страны торговых марок в течение года. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертом, чтобы выяснить, каковы у покинувших страну брендов шансы вернуться в Россию и кто из них будет возвращаться в числе первых.

При возврате на российский рынок ушедшие компании столкнутся с резко возросшей конкуренцией, отметил специалист по маркетингу, брендингу и рекламе, член российской Ассоциации по связям с общественностью Сергей Краснов.

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