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Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 марта

Виктория Храменкова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 марта
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В четверг, 24 марта, в столичном регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Так, днем в Москве температура воздуха будет составлять 8-10 градусов тепла. Ночью пока что будет холоднее — до минус одного градуса.

В Московской области в дневное время суток прогнозируется до плюс одиннадцати градусов, а ночью — до минус четырех.

Также в этот день синоптики предупреждают о переменном ветре. Его скорость будет составлять 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Недавно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда погода в Москве позволит позагорать.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о резком похолодании в Москве. Североатлантический циклон ухудшит погодные условия в столичном регионе. Погода в столице будет сопровождаться метелью и штормовым ветром.

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