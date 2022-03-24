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В Китае заявили о двойных стандартах США в отношении России

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
В Китае заявили о двойных стандартах США в отношении России
Фото: МИД РФ

Штаты не имеют права осуждать Россию из-за ситуации на Украине после своих военных преступлений в Ираке. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в китайском издании South China Morning Post.

— Мир устал от заезженной пластинки Америки, которая осуждает страны, которые ей не нравятся, как «изгоев», а затем идет на убийство во имя праведности и международной справедливости, — говорится в материале.

По словам автора статьи, обвинения Вашингтона в отношении Москвы в очередной раз демонстрируют двуличие Штатов, особенно после вторжения американских войск в Ирак, что является серьезным нарушением Устава ООН. В SCMP считают, что нападение на страну Востока ничем не оправдано и сопровождалось ложью и обманом, а также серией «преступлений против человечества».

Автор материала заключил, что Вашингтон не должен считать себя «супергероем», который сражается со злодеями за правду.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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