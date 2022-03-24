Два автобусных маршрута изменились на Аминьевском шоссе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Аминьевское шоссе, 1, подъезд 1 Карта всех событий

Автобусы № 11 и 807 следуют по измененному маршруту на Аминьевском шоссе в районе первого дома. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В районе дома 1, строение 1, по Аминьевскому шоссе автобусы № 11 и 807 следуют по измененному маршруту. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого дептранс сообщил, что «Аэроэкспресс» объявил о запуске нового маршрута от станции метро «Домодедовская» до одноименного аэропорта. Так, дорога на автобусе № 1185 займет у пассажиров 30–40 минут. По маршруту будут курсировать туристические автобусы, рассчитанные на 56 посадочных мест. Они оснащены багажным отделением и системами климат-контроля.

23 марта сообщалось, что автобусную остановку «Рижский вокзал» перенесли на 50 метров назад. Это связано со строительством станции «Рижская» Большой Кольцевой линии метро.

В четверг, 17 марта, автобусная остановка «Боровское шоссе» в сторону центра была перенесена на 40 метров вперед.