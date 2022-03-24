В России за сутки выявили 25 387 случаев коронавируса

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За последние 24 часа в России выявили 25 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Там также уточнили, что за прошедшие сутки от ковида скончались 418 пациентов, 4540 человек были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели после перенесенной инфекции 66 476 человек, говорится в сообщении на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Главный врач ГБУ здравоохранения РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков 24 марта дал прогноз относительно дальнейшего развития пандемии коронавируса. По его словам, штамм «омикрон» гораздо реже вызывает тяжелые последствия, большинство пациентов переносят заболевание в легкой форме.

До этого доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что если человек переболел «омикрон»-штаммом коронавируса, то к «стелс-омикрону» у него будет сильный иммунитет, который не позволит вирусу проникнуть в организм.