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Столичные врачи за сутки вылечили 1045 пациентов от коронавирусной инфекции

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили 1045 пациентов от коронавирусной инфекции
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские врачи за прошедшие сутки вылечили еще 1045 пациентов от COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в четверг, 24 марта.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели после перенесенной болезни 2 538 159 человек.

За минувшие 24 часа в Москве зарегистрировали 1163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализирован в медицинские учреждения 191 человек, 128 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Столичные врачи за сутки вылечили 1045 пациентов от коронавирусной инфекции Фото: оперштаб Москвы

За сутки в Москве скончались 26 человек, говорится в сообщении оперштаба.

Всего в России за последние 24 часа выявили 25 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки от ковида скончались 418 пациентов, 4540 человек были госпитализированы в медицинские учреждения.

Главный врач ГБУ здравоохранения РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков 24 марта дал прогноз относительно дальнейшего развития пандемии коронавируса. По его словам, штамм «омикрон» гораздо реже вызывает тяжелые последствия, большинство пациентов переносят заболевание в легкой форме.

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