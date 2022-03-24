Более трех миллионов петербуржцев пройдут диспансеризацию весной

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Плановый осмотр и диспансеризацию пройдут накануне дачного сезона свыше трех миллионов жителей Санкт-Петербурга. Среди них около миллиона детей.

Пройти диспансеризацию петербуржцы могут как в будние, так и в выходные дни. Работодатели должны предоставлять сотрудникам законные отгулы для планового больничного осмотра.

Весной прошлого года количество профосмотров снизилось из-за ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Тех, кто прошел диспансеризацию, было вдвое меньше допандемийных показателей — всего порядка 800 тысяч человек.

Помимо обычной диспансеризации, переболевшие ковидом горожане смогут пройти тщательный врачебный осмотр. Работа специалистов в этом случае направлена на выявление повышенного тромбообразования — это наиболее частое последствие коронавируса, передает издание «Невские новости».

Российские медики зафиксировали 418 летальных исходов от коронавируса за прошедшие сутки. В Москве от COVID-19 скончались 26 человек, в Петербурге — 22, в Подмосковье — 17, передает ФАН.

Ранее сообщалось, что диспансеризация и профилактические осмотры возобновились в Подмосковье. Как напомнила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова, своевременный медицинский осмотр помогает выявить заболевание на ранней стадии и незамедлительно начать лечение.