Володин потребовал от Байдена объяснений о связи его сына с лабораториями на Украине

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент США Джо Байден должен предоставить объяснения о причастности его сына к биолабораториям на Украине. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг, 24 марта.

— Очевидно, Джо Байден и как отец, и как глава государства знал об этой деятельности. Теперь президент США обязан объяснить мировому сообществу обнаруженные в ходе специальной военной операции на Украине факты о деятельности биологических лабораторий, — сказал политик.

При этом американский Конгресс, считает он, должен расследовать данный факт. Комиссия по парламентскому расследованию обстоятельств, связанных с созданием американцами лабораторий на Украине изучит в приоритетном порядке этот вопрос, написал Володин в Telegram-канале.

24 марта глава войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, финансировал военно-биологическую программу на Украине.

Фонд сына глава государства, по данным генерала, обладает ресурсами в размере не менее 2,4 миллиарда долларов. Участие в программе, добавил Кириллов, также принимал Фонд Сороса.