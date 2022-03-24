Верещук заявила о новом раунде обмена пленными с Россией

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Очередной обмен пленными между Украиной и Россией прошел 24 марта. Об этом заявила украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

— Сегодня по приказу президента Зеленского состоялся первый полноценный обмен военнопленными, — сказала чиновница.

Обмен, по ее данным, произошел по формуле «десять на десять». Киев также получил 19 гражданских моряков в обмен на 11 российских гражданских моряков с затонувшего возле Одессы судна, приводит слова Верещук ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

23 марта официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия уже два раза обменялась пленными с Украиной. Она уточнила, что Европа не смогла сделать правильных выводов из последствий бомбардировок Югославии, Ирака и Ливии американской авиацией. Главная проблема, по ее словам, заключается в «желании Брюсселя и стоящего за ним Вашингтона вмешиваться в дела живущих по соседству суверенных стран».