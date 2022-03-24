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Кадыров сообщил о захвате здания городской администрации в Мариуполе

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров сообщил о захвате здания городской администрации в Мариуполе
Фото: vk/ramzan

Вооруженным силам России удалось захватить здание администрации Мариуполя. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 24 марта.

— Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг. Оставшиеся в живых бандиты не стали рисковать, побросали позиции, как уже стало для них традиционным, и бросились наутек, — сказал политик.

Другие подразделения, уточнил он, очищают Мариуполь от «азовской нечисти». Вскоре город будет полностью освобожден, написал Кадыров в Telegram-канале.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

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