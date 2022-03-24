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В Германии обозначили условие покупки газа из России за рубли

Иван Юминов

Экономика
В Германии обозначили условие покупки газа из России за рубли
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Германии пришлось бы нарушить санкции против ЦБ для покупки газа из России в рублях. Об этом заявил глава комитета Бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст в четверг, 24 марта.

— Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа, — сказал политик.

При этом он признал, что заморозку активов Москвы за рубежом можно расценивать как нарушение договоров с ней. Эрнст заключил, что в связи с этим возникают дебаты о прекращении поставок энергоносителей из России, отмечает РБК.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.

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