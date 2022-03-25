Москвичам ответили на самые частые вопросы о льготах на оплату ЖКХ

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Получить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) примерно на 30–50 процентов могут более 60 категорий льготников. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— В столице предусмотрено два вида помощи по оплате ЖКУ — субсидии и льготы. Это разные формы выплат, но они объединены одной важной целью — оказать финансовую поддержку горожанам. Льгота — это скидка на оплату услуг, в столице насчитывается более 60 категорий льготников, которые имеют право ее получить и сократить расходы на ЖКУ в среднем на 30–50 процентов, — заявил глава Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Вячеслав Торсунов.

Он также отметил, что сейчас различными льготами пользуются более трех миллионов москвичей. Размер скидки зависит от льготной категории, состава семьи и других факторов. На самые частые вопросы по оформлению льгот на ЖКУ ответила начальник отдела методологических разработок ГКУ «Городской центр жилищных субсидий» Тамара Ушкова.

По ее словам, льготы предоставляются на длительное время и получить их могут не только граждане РФ, но и иностранцы. Тем не менее льготы ЖКУ предоставляются только на жилые помещения и только в виде скидки или компенсационной выплаты.

Ушкова добавила, что для получения различных привилегий необходимо обратиться в центры госуслуг, жилищно-строительные кооперативы, товарищество собственников жилья или управляющие организации. Взять с собой нужно и паспорт, и подтверждающие льготную категорию документы. Начальник «Городского центра жилищных субсидий» резюмировала, что москвичи могут одновременно получать и льготы, и субсидии, передает официальный сайт мэра Москвы.

Депутат Мосгордумы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов 21 марта заявил, что развитие структуры долгосрочных контрактов позволит московской системе ЖКХ сгладить давление антироссийских санкций.