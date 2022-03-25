Медведев назвал «глупыми» попытки Запада повлиять на российскую власть через бизнес

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Запад напрасно рассчитывает на то, что на российскую власть можно повлиять путем ввода ограничений в отношении бизнеса.

По его словам, такие расчеты являются «глупыми и дурацкими».

— Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику, на йоту на позицию руководства страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак, — заявил Медведев.

Он также отметил, что руководство страны и бизнес имеют разные задачи в работе. Так, власти ориентируются на интересы россиян, а бизнесмены заняты собственным делом, цитирует представителя Совбеза РИА Новости.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что правовая система США продолжает «деградировать», официальные лица Штатов делают противоречивые заявления. По его словам, сначала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Белый дом не призывал американские компании уходить с российского рынка, а позже Конгресс выступил с предложением запретить властям Штатов вести дела с предприятиями, которые продолжили работать с РФ, несмотря на санкции.