Московские врачи за сутки вылечили 886 пациентов от коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские врачи за последние 24 часа вылечили еще 886 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в оперштабе Москвы.

Таким образом, за весь период пандемии ковида в городе полностью выздоровели после перенесенной болезни 2,5 миллиона граждан.

За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 1086 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированы в медицинские учреждения 196 человек, 126 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки в столице скончались 25 москвичей, говорится в сообщении оперштаба.

До этого эксперт рассказал «Вечерней Москве» о возможном возникновении вспышки «стелс-омикрона» в России. По его словам, новый подвид ковида может проникнуть в страну через азиатские республики, где этот штамм сейчас очень распространен.

Кроме того, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что «стелс-омикрон» может вызвать подъем заболеваемости в стране. Врач отметил, что страны Европы уже достаточно пострадали от новой вспышки коронавирусной инфекции.