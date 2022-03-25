Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Премьеру фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» отложили в России

Полина Долганова

Общество
Премьеру фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» отложили в России
Фото: Фантастические твари: Тайны Дамблдора, 2022 год

Премьеру фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» отложили в России. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе проекта.

Уточняется, что премьера фильма была отложена на неопределенное время. При этом мировая общественность увидит ленту в апреле 2022 года, передает РИА Новости.

На фоне военной операции на территории Украины многие культурные мероприятия в России были отменены. Так, например, компания Sony Pictures отменила премьеру нового фильма Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

1 марта появилась информация, что киностудия Warner Bros. за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. Также в Warner Bros. заявили, что будут продолжать следить за ситуацией по мере ее развития.

Минкультуры РФ в свою очередь заявило, что не будет ограничивать сотрудничество с другими странами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Искусство премьера Кинотеатры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать–и–мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте