Фото: Фантастические твари: Тайны Дамблдора, 2022 год

Премьеру фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» отложили в России. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе проекта.

Уточняется, что премьера фильма была отложена на неопределенное время. При этом мировая общественность увидит ленту в апреле 2022 года, передает РИА Новости.

На фоне военной операции на территории Украины многие культурные мероприятия в России были отменены. Так, например, компания Sony Pictures отменила премьеру нового фильма Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

1 марта появилась информация, что киностудия Warner Bros. за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. Также в Warner Bros. заявили, что будут продолжать следить за ситуацией по мере ее развития.

Минкультуры РФ в свою очередь заявило, что не будет ограничивать сотрудничество с другими странами.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.