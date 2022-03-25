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Автоэксперт пояснил, какие современные гаджеты бесполезны для машин

Ирина Игнатенко

Общество
Автоэксперт пояснил, какие современные гаджеты бесполезны для машин
Фото: Pexels

Автоэксперт Петр Баканов перечислил бесполезные современные гаджеты для автомобилей.

Он отметил, что можно рассматривать массу вещей, которые не несут пользы. Например, дешевые китайские вентиляторы. Они предназначены, чтобы освежить салон машины, если в ней нет кондиционера.

— По своему опыту могу сказать, что проку от них мало, ломаются они быстро и какого-то ощутимого притока влажности не дают. Это первый момент. Второе — это нашлепки для зеркал в виде кругляшей, на которых имеется более сферическое покрытие зеркального элемента. Я могу сказать, что оно вас будет больше отвлекать и никакой пользы точно легковушке не даст, — подчеркнул Баканов в комментарии Nation News.

По словам эксперта, лучше не использовать подобные устройства, а ездить с обычными зеркалами. Они будут обеспечивать нормальное искривление пространства и четкое восприятие расстояния между объектами. Также, по словам эксперта, можно поставить радар-детектор.

Ранее заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков в беседе с «ВМ» рассказал, как защитить автомобиль от угона. Блокираторы для руля являются одним из самых эффективных способов минимизировать вероятность угона автомобиля.

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