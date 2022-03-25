Полицейские помогли мальчику найти потерявшегося брата в Москве

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В Москве полицейские нашли потерявших друг друга братьев и передали родителям. Об этом в пятницу, 25 марта, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По имеющимся данным, дети в возрасте семь и девять лет находились на остановке вместе с друзьями. Когда подъехал автобус, старший вошел в салон, думая, что брат заходит тоже, но тот остался на остановке. Девятилетний мальчик не растерялся и сразу же обратился в полицию.

— Незамедлительно по указанному адресу был направлен наряд полиции. Недалеко от остановки на одной из детских площадок в Путевом проезде полицейские заметили несовершеннолетнего, по приметам похожего на потерявшегося, — сообщили в пресс-службе.

Ребенок сказал, что поначалу очень испугался и пытался бежать вслед за уезжающим автобусом, но у него не вышло. Старший мальчик все это время был на связи с правоохранителями, находясь в автобусе.

Родители мальчишек поблагодарили сотрудников полиции.

— За добросовестное выполнение служебных обязанностей и успешное выполнение особо сложных и важных задач врио начальника ОМВД России по Алтуфьевскому району Москвы подполковник полиции Али Сулиманов в торжественной обстановке поблагодарил сотрудников и вручил им грамоты, — отметили в МВД.

Также 25 марта ВМ сообщала, как специалисты семейных центров помогают детям адаптироваться к школе.