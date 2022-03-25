Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Полицейские помогли мальчику найти потерявшегося брата в Москве

Елена Самойлова

Общество
Полицейские помогли мальчику найти потерявшегося брата в Москве
Фото: МВД Медиа

В Москве полицейские нашли потерявших друг друга братьев и передали родителям. Об этом в пятницу, 25 марта, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По имеющимся данным, дети в возрасте семь и девять лет находились на остановке вместе с друзьями. Когда подъехал автобус, старший вошел в салон, думая, что брат заходит тоже, но тот остался на остановке. Девятилетний мальчик не растерялся и сразу же обратился в полицию.

— Незамедлительно по указанному адресу был направлен наряд полиции. Недалеко от остановки на одной из детских площадок в Путевом проезде полицейские заметили несовершеннолетнего, по приметам похожего на потерявшегося, — сообщили в пресс-службе.

Ребенок сказал, что поначалу очень испугался и пытался бежать вслед за уезжающим автобусом, но у него не вышло. Старший мальчик все это время был на связи с правоохранителями, находясь в автобусе.

Родители мальчишек поблагодарили сотрудников полиции.

— За добросовестное выполнение служебных обязанностей и успешное выполнение особо сложных и важных задач врио начальника ОМВД России по Алтуфьевскому району Москвы подполковник полиции Али Сулиманов в торжественной обстановке поблагодарил сотрудников и вручил им грамоты, — отметили в МВД.

Также 25 марта ВМ сообщала, как специалисты семейных центров помогают детям адаптироваться к школе.

Читайте также:
Дети Полиция МВД
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать–и–мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте