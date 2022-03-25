Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс евро опустился до 100 рублей впервые с 28 февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в пятницу, 25 марта.

Так, по состоянию на 14:11 один евро оценивался в 100,35 рубля. Таким образом курс показал снижение на 6,98 рубля.

Доллар при этом торговался за 93,5 рубля и показывал снижение на 3,5 рубля.

23 марта президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал переход РФ на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение Путина «нарушением» контракта. Сербия также заявила о проблемах из-за принятой меры. О том, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах, «Вечерняя Москва» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования. Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам.