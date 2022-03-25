Песков отреагировал на возражения Запада по оплате газа в рублях

Фото: Администрация президента РФ

Механизм по переводу оплаты за газ в рубли для недружественных стран находится в работе. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 25 марта.

— В течение недели, точнее фактически оставшихся четырех дней, Газпром должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно это осуществлять технически и логистически, — сказал чиновник.

Данную информацию сперва доведут до покупателей компании, а затем Кремль «посмотрит», уточнил он. Директива, напомнил Песков, дана Газпрому, а «Новатэка» она не касается, отмечает РГ.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.