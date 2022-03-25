Москвичи смогут увидеть в небе Международную космическую станцию до 31 марта

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С 25 по 31 марта жители и гости столицы могут увидеть в небе пролет Международной космической станции (МКС). Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе Музея космонавтики Москвы.

Отмечается, что станцию можно будет разглядеть при условии наступления сумерек.

— До 31 марта МКС можно снова увидеть в небе над Москвой невооруженным глазом. Станция в виде яркой точки будет двигаться с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут, — говорится в релизе.

Ранее стало известно, что британская компания OneWeb заключила соглашение на запуск спутников с американской SpaceX. Глава организации Нил Мастерсон поблагодарил SpaceX за поддержку, которая отражает их общее видение потенциала космоса.

С 16 по 20 марта в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ прошли бесплатные мероприятия, которые были посвящены отечественной космонавтике.

8 марта Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров поздравили с борта Международной космической станции (МКС) всех россиянок с Международным женским днем. Дубров добавил, что весна является временем для обновления и новых надежд.