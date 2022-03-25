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Стало известно об уходе сервиса Spotify из России

Иван Юминов

Общество
Стало известно об уходе сервиса Spotify из России
Фото: Unsplash

Аудиостриминговый сервис Spotify перестает вести бизнес в России. Об этом сообщает корреспондент агентства Bloomberg в пятницу, 25 марта.

— Spotify уходит из России, — приводит сообщение РИА Новости.

7 марта сообщалось, что стриминговый сервис Netflix прекращает работу на территории России. Компания пришла на российский рынок в 2016 году, на сегодняшний день ее аудитория в стране насчитывает почти миллион подписчиков.

1 марта Netflix остановил работу над российскими проектами. В их число попали сериал «Анна К», в котором снималась Светлана Ходченкова. Проект представлял собой современную интерпретацию известного романа Льва Толстого «Анна Каренина».

На фоне военной операции на территории Украины многие культурные мероприятия в России были отменены. Так, например, компания Sony Pictures отменила премьеру нового фильма Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.

1 марта появилась информация, что киностудия Warner Bros. за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России. Также в Warner Bros. заявили, что будут продолжать следить за ситуацией по мере ее развития.

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