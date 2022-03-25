Экспертный совет Президентского фонда культурных инициатив рассмотрел проекты в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

24 марта в Музее Победы в Москве прошло заседание экспертного совета по проведению грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила пресс-служба музея.

Уточняется, что в начале мероприятия председатель экспертного совета, композитор и продюсер Игорь Матвиенко был благодарен каждому из экспертов за проделанную работу и внимание к проектам, а также к самому конкурсу со стороны членов совета.

Согласно предоставленному докладу, на сайте фондкультурныхинициатив.рф зарегистрировались 22 312 новых пользователей, общее число регистраций за два конкурса (первый состоялся в 2021 году) — более 61 тысячи. Итоговое количество оформленных и поданных проектов в этот раз — 10 290 из 84 регионов, говорится в релизе.

Основной повесткой встречи является обсуждение итогов независимой оценки проектов экспертами, проходившей в течение четырех недель. Первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев рассказал, что в процессе оценки заявок участвовали 454 эксперта из 66 регионов.

Ранее стало известно, что студенты театральных вузов смогут бесплатно посетить Музей Победы во Всемирный день театра, 27 марта. Так, студенты могут побывать на новой выставке «Театр в годы войны».

В Музее Победы 24 марта прошло торжественное открытие выставки «У войны не детское лицо», где были продемонстрированы около 150 экспонатов, рассказывающих о детях и подростках — участниках Великой Отечественной войны.