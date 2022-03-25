Мужчину приговорили к 18 годам колонии за убийство девушки в Подмосковье

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Житель Московской области приговорен к 18 годам колонии строгого режима за убийство девушки в Подмосковье. Об этом в пятницу, 25 марта, заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 6 августа 2021 года мужчина, находясь в сквере, решил напасть на ранее незнакомую ему 20-летнюю девушку, а также ограбить ее. Уточняется, что преступника удалось поймать не сразу, поскольку преступление было совершено в темное время суток. Однако сотрудники МВД сумели в кратчайшие сроки установить личность преступника и задержать его.

В ходе обыска в квартире мужчины обнаружили и изъяли нож, на котором были найдены следы крови убитой, говорится в сообщении.

Видео: Официальный канал ГСУ СК России по Московской области

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Разбой».

Ранее суд арестовал женщину, зарезавшую собственного ребенка на востоке столицы. Представитель прокуратуры заявила, что девушка пробудет под арестом до 13 мая 2022 года.

Помимо этого, завершилось расследование уголовного дела в отношении девушки, которая обвиняется в убийстве своего дедушки на юго-западе столицы. Заключение экспертизы гласит, что женщина не отдавала отчет о собственных действиях на момент совершения преступления.