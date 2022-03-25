Неизвестный обворовал пенсионерку на 800 тысяч рублей под предлогом оформления скидочной карты

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, улица Маршала Катукова Карта всех событий

Интернет-мошенник обворовал пенсионерку на 800 тысяч рублей, предложив оформить ей скидочную карту. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным следствия, в полицию обратилась гражданка 1941 года рождения с заявлением о краже. Она проживает по адресу г. Москва, ул. Маршала Катукова.

Женщина рассказала, что накануне ей позвонил незнакомец и предложил оформить скидочную карту. В разговоре он убедил пенсионерку сообщить данные банковской карты — реквизиты и код доступа из СМС. По словам злоумышленника, это было необходимо для создания скидочной карты. После завершения звонка со счета пожилой женщины списалось 832 800 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее стало известно, что незнакомка обворовала столичную пенсионерку на 600 тысяч рублей. В ходе беседы она представилась сотрудницей Пенсионного фонда.

Также 25 марта незнакомец украл у мужчины карту в одном из отделений банка на юго-востоке столицы. По данному факту в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».