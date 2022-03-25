WSJ: Google отказалась от подключения карт «МИР» к Google Pay

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Компания Google решила не подключать систему «МИР» к сервису Google Pay. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в пятницу, 25 марта.

По данным издания, корпорация какое-то время рассматривала данную возможность. Однако эти планы, как уточняет WSJ, больше не обсуждаются.

Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта временно перестали работать в России. Данное решение было принято компаниями на фоне ситуации вокруг Украины.

Карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме, но перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах. Также ограничения коснутся сервисов Apple Pay и Google Pay.

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «ВМ», что граждане при необходимости могут завести карту «МИР». Однако ожидать каких-либо проблем с иностранными системами при операциях внутри России не стоит, уточнил он.